Картину британского художника Дэвида Хокни продали за $30 млн

Картина британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне за £23,1 млн (более $29,9 млн). Об этом сообщает телеканал CNN.

Хокни некоторое время был рекордсменом по стоимости работ среди современных художников.

По его словам, он нарисовал за две недели то, что длится две секунды.

«Всем известно, что всплеск нельзя заморозить во времени, и когда вы видите его нарисованным, это поражает сильнее, чем на фотографии», — рассказал о картине Хокни.

Художник нарисовал «Всплеск» в Лос-Анджелесе в 1966–1977 годах, всего было создано тогда три произведения. Известно, что «Большой всплеск» находится в лондонском музее Tate Gallery, а «Маленький» принадлежит частному коллекционеру.

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