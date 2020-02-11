Умерла звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн

Британский актер Рафаэль Коулмэн скончался на 26-м году жизни, рассказал в Facebook его отчим Карстен Дженсен.

Коулмэн был наиболее известен по роли Эрика Брауна в фильме 2005 года «Моя ужасная няня». Снимался в фильмах «Четвертый вид» и «Оно живет». Известно, что артист умер 9 февраля во время пробежки. Что именно случилось с Коулмэном, не сообщается.

По словам отчима, Рафаэль Коулмэн мечтал стать ученым. С 18 лет он путешествовал один, получил биологическое образование и сертификат дайвера. Также актер был известным экоактивистом: он выступал на демонстрациях и несколько раз был арестован. В апреле 2020 года должен был состояться суд над Коулмэном: в очередной раз его арестовали во время нанесения рисунков на стены посольства Бразилии в Лондоне. Так он выражал свое отношение к пожарам в лесах Амазонии.