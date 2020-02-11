Украинскую писательницу возмутил русский язык на нацотборе на «Евровидение»

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Украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала участников и жюри национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение».

У себя в Facebook она отметила, что говорившая по-русски участница отбора Ассоль (Екатерина Гуменюк) еще не научилась уважать украинский язык, поскольку училась в Великобритании.

Также она назвала «козлами» экспертов и редакторов нацотбора, говоривших по-русски — в частности, продюсера Руслана Квинту и поп-артиста Андрея Данилко, выступающего в образе эпатажной проводницы Верки Сердючки.

Участника «Евровидения-2018» Меловина Ницой похвалила, потому что он сразу заговорил на украинском языке, который, по ее словам, выучил специально к конкурсу два года назад.

Ранее писательница не раз резко выступала против русского языка на Украине.

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