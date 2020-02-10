В сети обсуждают ролик с объятиями Фриске и Заворотнюк

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В Instagram обсуждают видеозапись музыкального шоу Дмитрия Шепелева, в одном из выпусков которого встретились ныне покойная певица Жанна Фриске и актриса Анастасия Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк в ролике встречает прибывшую в студию Фриске с объятиями. «Жанна приехала. Ура!» — говорит она. «Какая она хорошая была, жаль», «Жанна, я скучаю», — пишут фанаты Фриске, скончавшейся в 2015 году после борьбы с раком мозга. «Что там с Настей? Как здоровье?», «Жалко их. Настя, борись», — присоединяются в комментариях поклонники Заворотнюк.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью.

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