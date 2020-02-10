Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии «Оскар».

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.

Отмечается, что в борьбе за премию также участвовали Джо Пеши и Аль Пачино, сыгравшие в фильме «Ирландец», Энтони Хопкинс, а также Том Хэнкс.

Уточняется, что это первый «актерский» «Оскар» Питта, который исполнил роль в картине Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде».

«Газета.Ru» следит за событиями премии в режиме онлайн.