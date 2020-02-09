Оззи Осборн презентует новый альбом в тату-салонах по всему миру

Рок-музыкант Оззи Осборн поделился анонсом тату-мероприятия, которое состоится в честь выхода нового альбома артиста. Об этом он написал в своем Twitter.

Мероприятие пройдет 20 февраля в различных клубах и салонах по всему миру, в том числе и Москве.

Поклонники смогут услышать песни из альбома Ordinary Man за день до официального релиза и сделать себе татуировки с изображениями, вдохновленными творчеством Осборна.

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