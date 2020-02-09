Названы дата и место прощания с композитором Сергеем Слонимским
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Прощание с композитором и педагогом Сергеем Слонимским, который скончался на 88-ом году жизни после продолжительной болезни, пройдет 13 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказала его жена Раиса.
По ее словам, это пока приблизительная дата.
Предполагается, что похороны состоятся на Комаровском кладбище.
Его супруга отметила, что композитор умер после постоперационного осложнения в реанимации.
«Ему стало плохо, началась сильная отдышка, не удалось его спасти», — добавила она.
Сергей Слонимский является автором 34 симфоний, 8 опер и 3 балетов. Он также писал музыку к фильмам и театральным постановкам. С 1959 года был преподавателем в Петербургской консерватории.
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