Названы дата и место прощания с композитором Сергеем Слонимским

Прощание с композитором и педагогом Сергеем Слонимским, который скончался на 88-ом году жизни после продолжительной болезни, пройдет 13 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказала его жена Раиса.

По ее словам, это пока приблизительная дата.

Предполагается, что похороны состоятся на Комаровском кладбище.

Его супруга отметила, что композитор умер после постоперационного осложнения в реанимации.

«Ему стало плохо, началась сильная отдышка, не удалось его спасти», — добавила она.

Сергей Слонимский является автором 34 симфоний, 8 опер и 3 балетов. Он также писал музыку к фильмам и театральным постановкам. С 1959 года был преподавателем в Петербургской консерватории.

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