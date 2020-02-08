Умер звезда сериалов «Звездный путь» и «Титаник» Кевин Конуэй

Американский актер и режиссер Кевин Конуэй скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его менеджера.

Конуэй скончался в среду, 5 февраля. Менеджер не стал уточнять причины смерти актера.

Известно, что Конуэй начал сниматься в кино в 24 года. В своей первой роли на экране он изобразил Ролана Вири в фильме «Бойня номер пять» (1972), основанном на романе Курта Воннегута.

Он также сыграл в мини-сериале «Титаник» (1996), «Кулак» (1978), «Хороший полицейский» (1991) и не только. Актер является лауреатом театральной премии «Драма Деск».