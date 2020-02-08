«Джокер» номинирован на «Золотую малину»

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» попал в список претендентов на антипремию «Золота малина» в номинации «Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности». Об этом сообщается на сайте премии.

На звание худшего фильма 2019 года номинированы среди прочих «Кошки» Тома Хупера, «Фанат» Фред Дерста и «Рембо: Последняя кровь» Адриана Грюнберга.

Ранее в январе «Джокер» был представлен на премии «Оскар» в 11 категориях и получил больше всех номинаций. Кроме того, фильм стал лидером по числу номинаций на кинопремию BАFТА. Картина попала в десятку лучших фильмов всех времен по версии IMDb, а также получила награду «Золотой лев» на 76-м Венецианском фестивале. Кроме того, «Джокер» стал самой кассовой картиной в рейтинге «18+».

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