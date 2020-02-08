Названы претенденты на «Золотую малину»

Мюзикл «Кошки», картины «Рэмбо: последняя кровь» и «Фанат» стали номинантами на антипремию в области кино «Золотая малина», сообщает РИА «Новости».

Они поборются за звание в категории «Худший фильм года».

Фильм «Джокер«также выдвинут на «Золотую малину» за жестокость.

Худшим актером могут стать Силвестер Сталоне фильме «Рэмбо», Джеймс Франко за «Зеровилль», Мэттью Макконахи («Миссия «Сиренити») и Джон Траволта («Фанат»).

Худшая женская роль может достаться Хилари Даф («Призраки ШэронТейт»), Энн Хэтэуэй («Отпетые мошенницы» и «Миссия «Сиренити»), Франческа Хэйуорд («Кошки»), и Ребел Уилсон («Мошенницы»).