Писатель Пьер Гийота скончался во Франции

Во Франции скончался писатель-романист Пьер Гийота. Об этом в Twitter сообщил экс-министр культуры и образования Франции Жак Ланг.

Отмечается, что писатель умер на 81 году жизни в Париже.

Ланг назвал Гийота «виртуозом», а также «уникальным мастером, решительным и требовательным».

Гийота наиболее известен благодаря двум своим работам — «Могила для 500 000 солдат» (1967) и «Эдем. Эдем. Эдем» (1970). Последний во Франции признали порнографическим. Он был запрещен для рекламы, а также продажи несовершеннолетним в течение многих лет. Писатель также был лауреатом литературной премии Медичи в 2018 году.