У гостей «Оскара» опечатают телефоны
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Во время очередной церемонии вручения премии «Оскар» у гостей церемонии будут опечатывать телефоны, передают «Известия».
Смартфоны будут помещать в индивидуальные конверты из плотной резины и закрывать на магнитный ключ. Открыть такой пакет сможет только сотрудник службы безопасности.
Официальное разрешение на съемку церемонии стоит от $5 тыс. Еще в 2019 году проносить телефоны на церемонию вручения кинопремии было разрешено.
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