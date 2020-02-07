Актера Валерия Гаркалина госпитализировали, врачи диагностировали у него осложненную пневмонию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что у артиста началась одышка, когда он находился у себя дома. Врачи обнаружили у него пневмонию.

Было принято решение поместить его в стационар.