Актера Валерия Гаркалина госпитализировали

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Актер Валерий Гаркалин на открытии фестиваля «Улыбнись, Россия», 2010 год Актер Валерий Гаркалин на открытии фестиваля «Улыбнись, Россия», 2010 год
Актер Валерий Гаркалин на открытии фестиваля «Улыбнись, Россия», 2010 год
Илья Питалев/РИА «Новости»

Актера Валерия Гаркалина госпитализировали, врачи диагностировали у него осложненную пневмонию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что у артиста началась одышка, когда он находился у себя дома. Врачи обнаружили у него пневмонию.

Было принято решение поместить его в стационар.