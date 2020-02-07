Экс-худрука Большого театра Филина ограбили в центре Москвы

В центре Москвы ограбили бывшего художественного руководителя Большого театра Сергея Филина, передают «Известия».

Уточняется, что артист припарковал свой автомобиль у Московского дворца молодежи, а когда вернулся, обнаружил разбитое стекло у машины.

По данным издания, воры похитили сумку с документами и лекарствами. Сумма ущерба составила более 190 тыс. руб.

Артист пояснил, ему постоянно приходится употреблять «очень дорогие» таблетки.