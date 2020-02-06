Появился первый трейлер перезапуска «Пилы»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/12947665/bob-pic905-895x505-28094.jpg">

На Youtube-канале студии Lionsgate опубликовали первый трейлер перезапуска хоррор-франшизы «Пила» под названием «Спираль».

Главные ролики достались Крису Року (детектив Иезекииль «Зик» Бэнкс), Сэмюэлю Джексону (исполнил роль его отца), а также Максу Мингелла, сыгравшего напарника сыщика.

По сюжету фильма они расследуют серию жестоких убийств.

Отмечается, что перезапуском занималась продюсеры Марк Бург и Орен Коулс, которые создавали оригинальную «Пилу». «Спираль» снял Даррен Линн Боусман, который до этого срежиссировал вторую, третью и четвертую части франшизы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без Джона Крамера, но с Крисом Роком: какой будет новая «Пила»