Появился первый трейлер перезапуска «Пилы»
close
На Youtube-канале студии Lionsgate опубликовали первый трейлер перезапуска хоррор-франшизы «Пила» под названием «Спираль».
Главные ролики достались Крису Року (детектив Иезекииль «Зик» Бэнкс), Сэмюэлю Джексону (исполнил роль его отца), а также Максу Мингелла, сыгравшего напарника сыщика.
По сюжету фильма они расследуют серию жестоких убийств.
Отмечается, что перезапуском занималась продюсеры Марк Бург и Орен Коулс, которые создавали оригинальную «Пилу». «Спираль» снял Даррен Линн Боусман, который до этого срежиссировал вторую, третью и четвертую части франшизы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Без Джона Крамера, но с Крисом Роком: какой будет новая «Пила»