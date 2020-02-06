Бочкарева ответила на слухи о тайной свадьбе с помощником

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Актриса Наталья Бочкарева в Instagram ответила на слухи о том, что тайно вышла замуж за своего помощника.

СМИ сообщили о возможной свадьбе, когда звезда сериала «Счастливы вместе» появилась на одной из московских кинопремьер в сопровождении спутника. Она уточнила, что избранник не был ее ассистентом по актерской школе-студии, а помогал ей создать школу. «Замужем я или нет, решать только мне! И я не собираюсь ни перед кем отчитываться по этому поводу! Если я захочу рассказать все подробности своей личной жизни, то, уж поверьте, сделаю это не под вашей грязной желтухой, а под достойным и самым красивым соусом», — заявила она.

Ранее Наталья Бочкарева была замужем один раз — за адвокатом Николаем Борисовым. У экс-супругов растут двое детей.

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