Номинантам на «Оскар» подарят систему для сбора мочи
Номинанты на «Оскар» в актерских и режиссерских категориях в 2020 году получат необычный набор подарков, передает CNBC.
В подарочный набор войдут сертификат на пуленепробиваемую дверь, инъекции ботокса и филлеров, золотая вейп-ручка, повязка для медитации, система для сбора мочи для определения инфекций и набор для ДНК-тестирования.
Компания Distinctive Assets рассылает похожие подарки ежегодно, к Американской академии киноискусств, организующей «Оскар», она отношения не имеет.
92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года.
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