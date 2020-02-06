Номинантам на «Оскар» подарят систему для сбора мочи

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Номинанты на «Оскар» в актерских и режиссерских категориях в 2020 году получат необычный набор подарков, передает CNBC.

В подарочный набор войдут сертификат на пуленепробиваемую дверь, инъекции ботокса и филлеров, золотая вейп-ручка, повязка для медитации, система для сбора мочи для определения инфекций и набор для ДНК-тестирования.

Компания Distinctive Assets рассылает похожие подарки ежегодно, к Американской академии киноискусств, организующей «Оскар», она отношения не имеет.

92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года.

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