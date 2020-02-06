Садальский напомнил о белорусских корнях покойного Кирка Дугласа

Российский актер Станислав Садальский отреагировал на смерть голливудской звезды Кирка Дугласа.

У себя в Instagram Садальский напомнил, что Дуглас — выходец из эмигрантской семьи. «Его родители из Белоруссии. Мир его знает как Кирка Дугласа, 103-летнего актера из Беверли-Хиллз, он был Изя Демский», — написал артист, назвав покойного гениальным человеком.

О смерти Кирка Дугласа ранее сообщил его сын — звезда «Романа с камнем» и «Основного инстинкта» Майкл Дуглас.

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