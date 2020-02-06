Анна Семенович перенесла операцию на ноге

Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.

По словам Семенович, ей трудно вернуться к рабочему графику после отпуска. «А еще этот палец на ноге, который болит после операции, и я никак не могу начать заниматься спортом», — пожаловалась артистка.

В комментариях певице рекомендуют отдыхать и восстанавливаться.

Анна Семенович — бывшая фигуристка и экс-солистка группы «Блестящие». С 2006 года развивает сольную карьеру.

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