Анна Семенович перенесла операцию на ноге
Певица Анна Семенович у себя в Instagram рассказала о перенесенной операции.
По словам Семенович, ей трудно вернуться к рабочему графику после отпуска. «А еще этот палец на ноге, который болит после операции, и я никак не могу начать заниматься спортом», — пожаловалась артистка.
В комментариях певице рекомендуют отдыхать и восстанавливаться.
Анна Семенович — бывшая фигуристка и экс-солистка группы «Блестящие». С 2006 года развивает сольную карьеру.
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