Скончался голливудский актер Кирк Дуглас

Умер голливудский актер Кирк Дуглас, который известен по ролям в фильмах «Спартак» и «Чемпион». Он ушел из жизни в возрасте 103 лет, сообщил его сын актер Майкл Дуглас в Instagram.

Он отметил, что отец был легендой золотого века кино, гуманистом, который прожил долгую жизнь. Кирк Дуглас оставил наследие, которое будет сохраняться для будущих поколений.

«Он установил планку для всех нас, к которой мы стремимся...Для всего мира он был легендой», — написал сын Дугласа.

Заключая, он написал, что всегда будет любить своего отца.

«Папа, я так тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын», — подчеркнул Майкл Дуглас.

Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах: «Спартак» (1960), «Тропы славы» (1957), «Жажда жизни» (1956), Викинги (1958), «Злые и красивые» (1952). Также он получил почетный «Оскар» за выдающуюся карьеру.