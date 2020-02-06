Сын Никаса Сафронова рассказал, почему не стремится худеть
Пианист Лука Сафронов, который является сыном художника Никаса Сафронова, объяснил, почему не стремится худеть. Об этом сообщает «Пятый канал».
Он отметил, что согласно «стандартам сегодняшней моды, красоты», в молодости он был стройным и привлекательным.
«Но я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал», — поделился Сафронов-младший.
Пианист добавил, что раньше собственный внешний вид у него вызывал беспокойство.
Как рассказал музыкант, потом он понял, что такие переживания отвлекают от работы, а также не дают радости в жизни и общении с близкими.
Ранее сообщалось, что вес артиста составляет составляет 242 килограмма.
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