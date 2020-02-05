Тилля Линдеманна приковали к кровати в клипе об оргиях
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал на YouTube новый клип своего сайд-проекта Lindemann, снятый на песню Platz Eins.
Линдеманн в клипе предстает в образе пациента психиатрической клинике. Он прикован к кровати и фантазирует о многолюдных оргиях.
Ранее в очередном клипе проекта Lindemann снялась Светлана Лобода.
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