Лидер Megadeth Дейв Мастейн излечился от рака
Лидер группы Megadeth Дейв Мастейн рассказл о полном излечении от рака, сообщает Loudwire.
О своем здоровье Мастейн рассказал на последнем концерте коллектива в Лондоне. По словам музыканта, за год после обнаружения рака горла он перенес 51 сеанс радиотерапии и 9 сеансов химиотерапии. «Я на сто процентов свободен от рака», — заявил Мастейн со сцены.
Последний альбом Megadeth под названием Dystopia вышел в 2016 году.
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