Лидер Megadeth Дейв Мастейн излечился от рака

Лидер группы Megadeth Дейв Мастейн рассказл о полном излечении от рака, сообщает Loudwire.

О своем здоровье Мастейн рассказал на последнем концерте коллектива в Лондоне. По словам музыканта, за год после обнаружения рака горла он перенес 51 сеанс радиотерапии и 9 сеансов химиотерапии. «Я на сто процентов свободен от рака», — заявил Мастейн со сцены.

Последний альбом Megadeth под названием Dystopia вышел в 2016 году.

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