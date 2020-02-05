Лидер Megadeth Дейв Мастейн излечился от рака

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Лидер группы Megadeth Дейв Мастейн рассказл о полном излечении от рака, сообщает Loudwire.

О своем здоровье Мастейн рассказал на последнем концерте коллектива в Лондоне. По словам музыканта, за год после обнаружения рака горла он перенес 51 сеанс радиотерапии и 9 сеансов химиотерапии. «Я на сто процентов свободен от рака», — заявил Мастейн со сцены.

Последний альбом Megadeth под названием Dystopia вышел в 2016 году.

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