Харрисон Форд в роли Индианы Джонса вернется на киноэкраны

Американский актер Харрисон Форд примет участие в съемках франшизы об искателе приключений Индиане Джонсе. Об этом сообщает NME.

Отмечается, что глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердил участие Форда в пятой по счету картине.

Он также уточнил, что на данный момент завершается работа над сценарием, а также добавил, что новый кинофильм будет продолжением прошлой ленты.

Уточняется, что Харрисон Форд исполняет роль Индианы Джонса с 1981 года. Релиз пятой части, которая пока не имеет названия, назначен на 9 июля 2021 года.

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