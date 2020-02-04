Скончался режиссер Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссер, а также сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Испании. Об этом сообщает Pais.

Отмечается, что Куэрда ушел из жизни на 73-м году жизни.

Уточняется, что режиссер скончался в одной из больниц Мадрида, куда ранее его госпитализировали с инсультом.

В 1987 году он снял «Живой лес», который был удостоен премии «Гойя», а в 1988 году он снял ставшую культовой картину «Одного рассвета недостаточно». Также в 1999 и 2008 годах этой же премии были удостоены «Язык бабочек» и «Слепые подсолнухи» соответственно.