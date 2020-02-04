Звезда «Зачарованных» рассказала о рецидиве рака груди 4 стадии
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Актриса из сериала «Зачарованные» Шэннен Доэрти рассказала о рецидиве у нее рака груди четвертой стадии. Об этом сообщает USAToday.
Отмечается, что Доэрти впервые диагностировали рак в 2015 году, он перетек в ремиссию в 2017 году.
Актриса уточнила, что узнала о рецидиве в прошлом году, однако решила не обнародовать эту информацию.
Доэрти добавила, что на данный момент у нее диагностирован рак груди четвертой стадии.
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