Художника Васю Ложкина могут выдвинуть в Госдуму от новой партии

Художника Алексея Куделина (псевдоним Вася Ложкин) могут выдвинуть в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле от новой экологической партии «Зеленая альтернатива». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя оргкомитета фракции Руслана Хвостова.

По его словам, документы на регистрацию новой партии, которая будет заниматься «решением актуальных экологических проблем страны», уже поданы в российское министерство юстиции. Он уверяет, что партия не связана с одноименным движением, которое было создано в 2009 году замглавы Росприроднадзора Олегом Митволем.

Также Хвостов рассказал, что партия планирует поучаствовать в будущих выборах в Думу и выдвинуть Ложкина, известного своими гротескными картинами, которые часто становятся мемами в сети.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура вынесла решение по картине Васи Ложкина

— Вася Ложкин прокомментировал ситуацию с признанной экстремистской картиной