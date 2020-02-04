Стало известно, с кем встречается Леди Гага

Стало известно, с кем встречается американская певица Леди Гага. Об этом сообщает Page Six.

Новым бойфрендом Гаги стал предприниматель Майкл Полански. Он является выпускником Гарвардского университета. Сейчас он занимается благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook.

Отмечается, что пара была замечена на финальном матче национального чемпионата по американскому футболу Super Bowl 1 февраля.

Впервые Полански и Гагу заметили вместе в Лас-Вегасе на Новый год.

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