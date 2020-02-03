Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Елена Ханга в эфире шоу «Секрет на миллион» раскрыла размер своей пенсии.
57-летняя журналистка напомнила, что является пенсионеркой. «Пенсия моя известна, сколько у всех – 23 тысячи рублей», — цитирует Хангу сайт kp.ru.
Сейчас дочь Ханги Анна-Елизавета учится в США и, по словам матери, получая стипендию, имеет больше карманных денег, чем сама журналистка.
Елена Ханга вела на российском телевидении передачи «Про это» и «Принцип домино».
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