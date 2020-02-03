Режиссера Лебедева рассмешили сообщения о приостановке съемок «Мастера и Маргариты»
Режиссера Николая Лебедева рассмешили сообщения о приостановке производства российского фильма «Мастер и Маргарита» из-за конкуренции с голливудским режиссером.
Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», Лебедев рассмеялся, однако подчеркнул, что не может комментировать такую информацию по условиям контракта.
«Мой режиссерский договор это исключает, если поговорите с продюсерами — и они дадут разрешение на комментарий, конечно, я прокомментирую. Но, конечно, мне странно комментировать такие непонятные источники», – сказал режиссер.
Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник сообщил о заморозке съемок отечественной картины «Мастер и Маргарита». По словам инсайдера, такое решение было принято из-за желания База Лурмана снять свою версию романа Михаила Булгакова.
О съемках российского фильма «Мастер и Маргарита» стало известно в 2018 году. Запланированный бюджет фильма составил около 800 миллионов рублей. Режиссером картины должен стать Николай Лебедев («Легенда №17»).
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