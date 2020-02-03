Бабушке Децла не рассказали о смерти внука

Мать рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) Ирина в беседе с изданием «Стархит» призналась, что бабушка Децла до сих пор не знает, что внук умер.

По словам Толмацкой, пожилая женщина плохо слышит и понимает. «Болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком», — поделилась она.

Также Толмацкая сообщила, что переживает смерть сына, заполняя пустоту делами: выпуском книги, коллекции одежды, проектированием памятника Децлу.

Рэпер умер в ночь на 3 февраля 2019 году. После концерта в Ижевске у него остановилось сердце.

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