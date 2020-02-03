Брэд Питт пошутил о Brexit перед принцем Уильямом на BAFTA

<img src="//img.gazeta.ru/files3/137/12941137/upload-2020-02-02T193629Z_338878198_UP1EG221IGTJN_RTRMADP_3_AWARDS-BAFTA-pic905-895x505-82877.jpg">

Актер Брэд Питт получил кинопремию BAFTA в номинации «Лучший актер второго плана» за свою роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде».

Он не смог приехать в Лондон на награждение и передал свою речь через коллегу по картине Марго Робби. Актер не смог удержаться и пошутил о выходе Великобритании из Евросоюза. «Эй, Британия, ты теперь одна — добро пожаловать в клуб!» — цитирует речь RadioTimes. «Он назовет награду Гарри, потому что очень рад, что она поедет к нему в США», — добавила Робби.

Шутку о Brexit и уходе принца Гарри и его супруги Меган Маркл из старших членов королевской семьи в зале слушали принц Чарльз и его супруга Кейт Миддлтон.

Британская академия кино- и телеискусства (BAFTA) назвала лауреатов своей премии 2 февраля 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер признали лучшими актерами по версии BAFTA

— Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм