Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

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Производство российского фильма «Мастер и Маргарита» остановлено, сообщает Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что это произошло из-за конкуренции с голливудским режиссером Базом Лурманом. О съемках было заявлено еще в 2018 году, запланированный бюджет фильма составил 800 млн руб. Режиссерское кресло должен был занять Николай Лебедев («Легенда №17),

Съемки российской версии, подчеркивает инсайдер, были заморожены после решения Лурмана снимать свою версию романа Михаила Булгакова.

Последней на данный момент экранизацией романа является сериал Владимира Бортко, вышедший в 2005 году.

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