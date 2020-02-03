Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката

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Боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом снова возглавил российский прокат, принеся 154,2 млн рублей за выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Отмечается, что второй стала военная драма американского режиссера Сэма Мендеса «1917», которая пополнила кассу на 115,4 млн рублей за первые после премьеры выходные.

При этом тройку замкнул российский фантастический фильм Никиты Аргунова «Кома». Лента на данный момент собрала 81,5 млн рублей.

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