Вышел трейлер спин-оффа «Большого Лебовски»
В сети появился трейлер фильма «Дальше некуда» — спин-оффа «Большого Лебовски», главным героем которого стал боулер Иисус Кинтана.
Режиссером фильма стал исполнитель главной роли Джон Туртурро. По сюжету, вышедший из тюрьмы Кинтана вместе с друзьями возвращается к разгульной жизни.
Оригинальный «Большой Лебовски» Джоэла и Итана Коэнов вышел в прокат в 1998 году. Главную роль в нем сыграл Джефф Бриджес.
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