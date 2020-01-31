Вышел трейлер спин-оффа «Большого Лебовски»

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В сети появился трейлер фильма «Дальше некуда» — спин-оффа «Большого Лебовски», главным героем которого стал боулер Иисус Кинтана.

Режиссером фильма стал исполнитель главной роли Джон Туртурро. По сюжету, вышедший из тюрьмы Кинтана вместе с друзьями возвращается к разгульной жизни.

Оригинальный «Большой Лебовски» Джоэла и Итана Коэнов вышел в прокат в 1998 году. Главную роль в нем сыграл Джефф Бриджес.

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