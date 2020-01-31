Юрий Лоза назвал Илона Маска «бесталанным существом»

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Композитор Юрий Лоза в разговоре с «Газетой.Ru» раскритиковал дебютный трек основателя SpaceX Илона Маска.

Ранее Маск опубликовал на сайте Soundcloud первую композицию, записанную в жанре электронной танцевальной музыки.

«Нет, к музыке это никакого отношения не имеет. Если бы оно имело, то мы бы с вами имели возможность об этом посудачить. Вот до каких-то пор никому не известные американские ребята Eagles — не миллиардеры — записали хит «Hotel California». А здесь речь идет не о музыканте, мы с вами обсуждаем просто конкретных людей. Живут себе, а потом: «Дай спою!». Валяние дурака это все», — сказал Лоза «Газете.Ru».

Отвечая на вопрос, кто и зачем это тогда слушает, Лоза отметил, что люди следят за медиаперсонами, чтобы примерить их опыт на себя.

«Логика такая: вот есть бесталанное существо, у него 100 млн подписчиков, дай-ка я стану 101. Вот и все. Чтобы понять, как это урод или уродка бесталанные записали такой-то трек и стали популярны», — заявил Лоза.

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