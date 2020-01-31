Ирина Отиева сравнила себя с Мусоргским после скандала с Малаховым

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Певица Ирина Отиева сравнила себя с композитором Модестом Мусоргским после того, как команда шоумена Андрея Малахова сняла ее скрытой камерой.

Отиева, которую журналисты застали в халате и без макияжа, опубликовала в Instagram портрет композитора работы Ильи Репина. «Подбирается очень симпатичная компания. Ведь, заметьте, Модест Петрович Мусоргский в халате, без макияжа и даже без маникюра. И это совсем не помешало великому Репину написать свой шедевральный портрет», — отметила она.

Ранее представитель 61-летней Ирины Отиевой рассказал о том, что певица может подать в суд на Андрея Малахова. Она заявила, что была дома с температурой 38 и ждала в гости дочь и подругу, когда к ней пришли сотрудники Андрея Малахова с цветами. Певица пустила их в дом, не подозревая, что ее будут снимать на скрытую камеру.

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