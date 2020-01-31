Украинская писательница анонсировала оперу о штурме Москвы

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Украинская писательница Лариса Ницой у себя в Facebook рассказала о готовящейся премьере рок-оперы «Сагайдачный. Штурм Москвы».

Она опубликовала свидетельство о регистрации авторского права, в котором авторами оперы указана сама Ницой и ее супруг-историк. Писательница уточнила, что премьера состоится в октябре.

Петр Сагайдачный — предводитель казаков, организатор осады Москвы в 1618 году.

Ранее Ницой активно выступала за сохранение украинского языка и против использования русского языка на Украине.

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