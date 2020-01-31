Илон Маск записал дебютный танцевальный трек
Основатель Tesla Илон Маск опубликовал на сайте Soundcloud первую композицию, записанную в жанре электронной танцевальной музыки (EDM).
Для трека под названием Don't Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своих ощущениях» — англ.) Илон Маск написал слова, также он самостоятельно исполнил песню, о чем сообщил в Twitter.
В 2019 году Илон Маск дебютировал как рэпер — он записал трек RIP Harambe, посвященный застреленной горилле Харамбе.
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