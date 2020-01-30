Собчак сняли с рейса Москва — Санкт-Петербург, пишут СМИ

Ведущую Ксению Собчак сняли с рейса в столичном аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Mash.

Самолет компании «Россия» с Собчак на борту должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург, однако вылет был задержан, рассказали пассажиры. Тогда Собчак заявила, что не собирается лететь и встала с кресла.

Затем, как отмечается, на борт поднялись сотрудники транспортной полиции, которые составили протокол.

Собчак у итоге в самолете не полетела. У себя в телеграме она написала, что возмущена и не готова ждать 1,5 часа из-за «пролета начальников».