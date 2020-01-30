Умерла актриса из «Операции «Ы» Светлана Агеева

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Актриса Светлана Агеева, сыгравшая в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», умерла в Москве в возрасте 79 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора Липецкого драматического театра Галину Кулешову.

Актриса умерла в Москве после продолжительной болезни. Кулешова уточнила, что Агеева с 2000 по 2011 годы играла на сцене Липецкого драмтеатра, позже ее перевез жить в Москву сын. «До последнего Светлана Алексеевна поддерживала связь с театром, очень по Липецку тосковала», — рассказала директор.

Прощание с актрисой пройдет в Москве.

Светлана Агеева в 1964 году окончила факультет музыкального театра ГИТИСа (мастерская И. Туманова). Позже играла в Свердловском театре музыкальной комедии, ростовском ТЮЗе, московском Театре на Таганке, Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого. В комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» исполнила роль беременной пассажирки в новелле «Напарник». Также играла в картине Вениамина Дормана «Приезжайте на Байкал», драме «Русские бабы», фильме «Парижане» с Пьером Ришаром.