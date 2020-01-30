Перенесший инсульт Сергей Соловьев задолжал Минкульту 36 млн рублей

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Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу после ареста счетов из-за многомиллионного долга, передает Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что Минкульт выделил Соловьеву 25,5 млн руб. на съемки нового проекта в 2009 году, однако производство фильма не началось. Сначала команда ожидала, когда выздоровеет актер Пьер Ришар, который должен был сыграть одну из главных ролей.

Позже тяжело заболел и в феврале 2018 года скончался сын режиссера — актер Дмитрий Соловьев.

Ведомство решило вернуть деньги и выставило режиссеру счет в 36 млн руб., включая оцененную в 9 млн руб. просрочку и штраф размером в 1 млн руб. Приставы арестовали счета Соловьева и его компании «Линия кино», после чего 20 января 2020 года он был госпитализирован с инсультом.

Сергею Соловьеву 75 лет. Соловьев – режиссер фильмов «Асса», «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и др.

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