Автоблогер Давидыч едва не погиб на съемках «Последнего героя»
Автоблогер Эрик Китуашвили (Давидыч) почувствовал себя плохо во время съемок «Последнего героя» на Филиппинах, передает Mash.
Страдающий сахарным диабетом Давидыч весит 144 килограмма и на экстремальных съемках хотел похудеть.Он провел 36 часов без еды и почувствовал себя плохо, врачи диагностировали гипогликемию. Состояние Давидыча стабилизировали около 16 часов, нехватка глюкозы могла привести к нарушениям работы мозга и смерти. Сейчас Китуашвили чувствует себя хорошо.
Новый сезон шоу о выживании «Последний герой» с ведущей Яной Трояновой стартует на телеканале ТВ-3 в феврале.
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