Автоблогер Давидыч едва не погиб на съемках «Последнего героя»

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Автоблогер Эрик Китуашвили (Давидыч) почувствовал себя плохо во время съемок «Последнего героя» на Филиппинах, передает Mash.

Страдающий сахарным диабетом Давидыч весит 144 килограмма и на экстремальных съемках хотел похудеть.Он провел 36 часов без еды и почувствовал себя плохо, врачи диагностировали гипогликемию. Состояние Давидыча стабилизировали около 16 часов, нехватка глюкозы могла привести к нарушениям работы мозга и смерти. Сейчас Китуашвили чувствует себя хорошо.

Новый сезон шоу о выживании «Последний герой» с ведущей Яной Трояновой стартует на телеканале ТВ-3 в феврале.

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