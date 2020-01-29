Режиссера «Приключений незнайки» Александра Боголюбова госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали советского и российского режиссера и мультипликатора Александра Боголюбова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

У него наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, однако их характер не уточняется.

Автору мультфильма «Приключения Незнайки» и «Волшебник изумрудного города» проходит консервативный курс лечения.

Отмечается, что его сын, актер Оскар Кучера, постоянно навещает его в больнице.