Режиссера «Приключений незнайки» Александра Боголюбова госпитализировали в Москве
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В Москве госпитализировали советского и российского режиссера и мультипликатора Александра Боголюбова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
У него наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, однако их характер не уточняется.
Автору мультфильма «Приключения Незнайки» и «Волшебник изумрудного города» проходит консервативный курс лечения.
Отмечается, что его сын, актер Оскар Кучера, постоянно навещает его в больнице.