Умер соавтор «Маппет-шоу» Джек Бернс
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Ушел из жизни один из соавторов кукольной телепередачи «Маппет-шоу» Джек Бернс, передает The Hollywood Reporter.
Смерть 86-летнего Бернса подтвердил представитель сценариста. Известно, что в последние два года он проживал в доме престарелых.
Бернс создал сценарии для 28 эпизодов шоу. Кроме того, он был соавтором комика Джорджа Карлина.
Дочь Карлина Келли у себя в Twitter призналась, что благодаря Бернсу создана значительная часть наследия Карлина и Бернс во много повлиял на ее отца.
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