Умер соавтор «Маппет-шоу» Джек Бернс

Ушел из жизни один из соавторов кукольной телепередачи «Маппет-шоу» Джек Бернс, передает The Hollywood Reporter.

Смерть 86-летнего Бернса подтвердил представитель сценариста. Известно, что в последние два года он проживал в доме престарелых.

Бернс создал сценарии для 28 эпизодов шоу. Кроме того, он был соавтором комика Джорджа Карлина.

Дочь Карлина Келли у себя в Twitter призналась, что благодаря Бернсу создана значительная часть наследия Карлина и Бернс во много повлиял на ее отца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лягушонок Кермит получит новый голос впервые за 30 лет

— Лягушонок Кермит из «Маппет-шоу» нашел замену Мисс Пигги

— Бруклинский музей признал Мисс Пигги выдающейся женщиной