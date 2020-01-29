Премьера сериала Джастина Бибера за два дня набрала 7 млн просмотров
Поп-исполнитель Джастин Бибер опубликовал на YouTube первый эпизод документального сериала о самом себе Seasons Джастина Бибера.
Всего выйдет десять серий, в которых певец откровенно расскажет о карьере, болезни Лайма, трудностях и отношениях с супругой Хейли Болдуин.
За двое суток первый эпизод набрал более 7 млн просмотров. В нем Бибер показал свой родной дом, рассказал об уходе со сцены и возвращении в музыку.
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