Премьера сериала Джастина Бибера за два дня набрала 7 млн просмотров

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Поп-исполнитель Джастин Бибер опубликовал на YouTube первый эпизод документального сериала о самом себе Seasons Джастина Бибера.

Всего выйдет десять серий, в которых певец откровенно расскажет о карьере, болезни Лайма, трудностях и отношениях с супругой Хейли Болдуин.

За двое суток первый эпизод набрал более 7 млн просмотров. В нем Бибер показал свой родной дом, рассказал об уходе со сцены и возвращении в музыку.

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