Бойцы готовятся к схватке с Шан Цунгом в трейлере мультфильма Mortal Kombat
Студия Warner Bros. представила первый трейлер анимационной картины по вселенной игр-файтингов Mortal Kombat.
Ролик опубликован на YouTube-канале портала IGN. В кадре бойцы-чемпионы готовятся к схватке с антагонистом Шан Цунгом и его союзниками.
Режиссерское место проекта занял Итан Сполдинг — режиссер фильма «Бэтмен: Нападение на Аркхэм». Создатель игры Эд Бун выступил в роли консультанта.
Премьера мультфильма «Mortal Kombat: Месть Скорпиона» состоится весной 2020 года.
Первая игра-файтинг Mortal Kombat была представлена в 1992 году. По сюжету игры, колдун Шан Цунг устраивает поединки «Смертельная битва» среди лучших бойцов Вселенной.
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