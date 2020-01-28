Дмитрий Волкострелов стал худруком Центра им. Мейерхольда
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Режиссер Дмитрий Волкострелов назначен на пост художественного руководителя Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ), который ранее возглавлял Виктор Рыжаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента культуры.
Сам Рыжаков 4 января стал худруком «Современника», сменив на этом посту покойную Галину Волчек. «Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра «Современник», — пообещали в департаменте.
Обязанности директора ЦИМа будет исполнять Елена Ковальская.
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