Дмитрий Волкострелов стал худруком Центра им. Мейерхольда

Режиссер Дмитрий Волкострелов назначен на пост художественного руководителя Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ), который ранее возглавлял Виктор Рыжаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента культуры.

Сам Рыжаков 4 января стал худруком «Современника», сменив на этом посту покойную Галину Волчек. «Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, назначенного художественным руководителем театра «Современник», — пообещали в департаменте.

Обязанности директора ЦИМа будет исполнять Елена Ковальская.

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