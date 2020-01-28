В Минсвязи не считают обоснованным финансирование закрытой «АБВГДейки»

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Замминистра связи Алексей Волин заявил, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не считает обоснованным выделение дополнительного финансирования на возобновление детской программы «АБВГДейка».

Волин напомнил, что помощь телевизионным каналам и средствам массовой информации выделяется на конкурсной основе. «Условием участия в конкурсе является наличие передачи в телевизионном эфире. Давать деньги на передачу, которой в телевизионном эфире нет, невозможно», — прокомментировал Волин приостановку выхода «АБВГДейки».

Он также подчеркнул, что не имеет права на существование передача, существующая исключительно на государственные деньги, поскольку у нее нет зрительской аудитории, которая бы обеспечивала ей экономическую самостоятельность. «Мы категорические противники вмешательства государства и вообще кого бы то ни было в редакционную политику телевизионных каналов. Если кто знает, что делать на телевизионном канале, пусть создает этот телевизионный канал и выпускает там те передачи, которые считает необходимым», — заключил замминистра.

Руководитель «АБВГДейки» Татьяна Черняева ранее заявила, что производство передачи приостановлено из-за финансовых трудностей канала ТВЦ.

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