Джим Керри назвал условия съемки в сиквеле «Маски»

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Актер Джим Керри рассказал об условиях, при которых согласится сниматься в сиквеле фильма «Маска», в интервью изданию Comicbook.

По его словам, все будет зависеть от режиссера. «Я не хочу сниматься в таком фильме просто ради факта съемок. Я сделаю это, если найдется безумный режиссер-визионер. Конечно», — уверен артист.

Джим Керри сыграл банковского служащего Стэнли Ипкисса в комедии 1994 года «Маска». По сюжету, клерк превращается в эпатажного мультяшного персонажа после того, как находит волшебную маску.

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